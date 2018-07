(Por Aryane Cararo)

Ela Tem Olhos de Céu. É assim que se chama o livro de Socorro Acioli que me fez pensar muito: que cor tem os olhos de céu? Azul, todo mundo diria. Mas nem sempre o céu está assim. Há dias nublados, dias de chuva, dias de grandes nuvens negras, dias de céu alaranjado, vermelho, rosa ou lilás quando o sol está se despedindo. Se você olhar para a capa do livro, está meio lilás, meio cinza, chovendo. E, afinal de contas, que história pode morar num livro assim?

Todo feito em rimas, ele conta sobre a vida da menina Sebastiana, que nasceu em Santa Rita do Norte, uma cidade muito seca do Nordeste, e que era filha de Lúcia Natalina. Foi só a menina começar a chorar, logo depois de nascer, que a chuva veio. Todo mundo aproveitou para encher baldes e canecas. E quando Sebastiana se calou, o sol reapareceu. Logo perceberam que as lágrimas da garota traziam chuva e seu sorriso secava o solo. Parecia uma bênção!

Mas Sebastiana chorava, como chorava! E depois de uma semana de chuva sem parar, as casas desaparecendo na enchente, começaram a achar que não era boa ideia o tempo depender do humor de uma menina. E acharam que o melhor era mandar Sebastiana para longe dali. Ela não foi embora. Se quiser saber mais, procure este livro que tem ilustrações lindas de Mateus Rios. E descubra que cores tem o céu dos seus olhos.

Ela Tem Olhos de Céu. Texto: Socorro Acioli. Ilustrações: Mateus Rios. Editora Gaivota, R$ 34.