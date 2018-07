Ópera mirim

Espoleta é um moço bom, mas faz de tudo para ganhar dinheiro. Outro dia, em vez de comprar um peru, gastou tudo o que tinha no circo. Para reparar o erro, chamou a trupe para cantar com seu patrão, um barão que adora ópera.

De tão danado, o moleque ganhou até um espetáculo com seu nome, só para contar suas travessuras. Ganhou fama e agora também um CD, que será lançado amanhã (dia 9), após a sessão extra das 15 horas, com direito a autógrafo para quem comprar o disco (R$ 16, no dia do lançamento; R$ 20, nos outros dias).

Espoleta. Com a Banda Mirim. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (320 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, (011) 3234-3000, São Paulo. Sábado, 11 horas. R$ 8. Lançamento do CD amanhã (dia 9), 11 h e 15 h. Até 31/7. Duração: 70 minutos. Recomendação da produção: a partir de 7 anos.