DVD do filme Operação Presente

É véspera de Natal. Imagine o quanto de trabalho Papai Noel e seus ajudantes não terão hoje, a noitinha, quando os presentes são entregues para as crianças ao redor de todo o mundo. Você já imaginou teorias de como isso funciona?

No filme Operação Presente (Sony Pictures, R$ 39,90) você descobre a história de Arthur, o filho atrapalhado do Papai Noel. Neste Natal, ele luta para que um presente esquecido seja entregue, garantindo a magia desta data especial. O filme já foi lançado em DVD e é bem divertido.