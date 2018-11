Operilda em casa

A Operilda já é uma figura conhecida no teatro. Ela apresenta, na Sala São Paulo, os divertidos e didáticos concertos musicais chamados Aprendiz de Maestro.

Para contar a história dos instrumentos, ela segue a música da Orquestra Sinfonieta Fortíssima, que mantém a ordem sob o comando do maestro João Maurício Galindo. No palco, Operilda mistura teatro infantil, música erudita, dança e divertidas adaptações de contos de fadas e outras histórias.

O espetáculo é muito legal e você pode ficar de olho no site da Sala São Paulo para acompanhar a programação. A próxima apresentação é no dia 24 de abril (e não 23, como foi publicado no Estadinho de papel). Operilda vai falar sobre Pedro e o Lobo.

Você também pode ver um trechinho aqui, e levar a série para a sua casa, em DVD (R$50 cada; ou R$180, a caixa com quatro episódios).

O Carnaval dos Animais: ainda com Cassio Scapin, usa os instrumentos para representar os sons que os animais fazem.

A Volta do Circo em Dó Maior e Dó Menor: mostra dois palhaços de circo que brincam com a música.

Operilda na Ciranda Villa-Lobos: divertida aula sobre a obra do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos.

A Flauta Mágica, o Maestro e a Feiticeira: adaptação de A Flauta Mágica, do

compositor W.A.Mozart.