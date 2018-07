Os livros da capa do Estadinho

Você deve ter ficado curioso com os livros que apareceram na capa do Estadinho esta semana.

Nós não falamos deles lá dentro, mas vamos mostrar aqui quais foram que a Marcela Akamine, de 9 anos, segurou para as fotos. São todos boas indicações de leitura e muitos deles já apareceram em nosso blog ou nossas páginas. Olhando para a foto, de cima para baixo e da esquerda para a direita, os livros que podem ser identificados são:

1) Monteiro Lobato em Quadrinhos – Os Doze Trabalhos de Hércules: esta obra que já tem seis décadas foi adaptada para a linguagem dos quadrinhos. Nela, Emília, Pedrinho e Visconde de Sabugosa usam o pó de pirlimpimpim para voltar dois mil anos na história. Assim, eles acabam ajudando Hércules a cumprir os 12 trabalhos que eram praticamente impossíveis de fazer. (Editora Globo, R$ 35)

2) Soltei o Pum na Escola: Não tem como não rir com este livro. Blandina Franco e José Carlos Lollo fazem do Pum, um cachorro bagunceiro, uma piada. Nós já falamos dele aqui, mas vale a pena soltar a risada de novo. Clique para abrir.

3) Diário de um Banana – Casa dos Horrores: Greg Heffley é um sucesso. Por isso, seus diários não param de aparecer nas prateleiras. O bom é que eles continuam sempre muito engraçados, como esse Casa dos Horrores. Campanha contra o bullying, excesso de segurança, pedidos de Natal, games, trabalho para retirar neve na casa dos vizinhos… tudo isso vira confusão quando Greg está no meio. (V&R, R$ 34,90)

4) Contos de Perrault: O francês Charles Perrault foi o primeiro a colocar no papel histórias para crianças. Ele adaptava histórias que circulava pelas ruas. Neste livro, por exemplo, tem contos bem conhecidos como A Gata Borralheira, O Pequeno Polegar, O Barba Azul, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida no Bosque e Pele de Asno. São clássicos, histórias que atravessaram gerações e continuam fazendo crianças viajarem no mundo da fantasia. (Paulus, R$ 45)

5) Vamos Fazer um Monte de Arte: Já falamos dele no Estadinho impresso (clique aqui para ver). É um livrão muito, mas muito legal, para não dizer incrível. Ele ensina a fazer arte de um montão de jeitos diferentes e o desafia a interferir numa série de desenhos. É daqueles livros para não desgrudar.

6) Peanuts: O quinto volume de Peanuts (que já recomendamos no Estadinho também) acaba de chegar às livrarias. As aventuras de Charlie Brown (o Minduim), Snoopy e sua turma, que foram publicadas entre 1959 e 1960, formam um livrão cheio de tirinhas. Como são tirinhas curtinhas, dá para ler um pouquinho a cada dia. (Editora L&PM, R$ 75)

7) Viagem às Terras de Portugal: Este também já foi matéria no blog do Estadinho. Clique aqui para ler.

8 ) As Pernas de Nicolau: Outro livro muito bom, daqueles que fazem ficar com a cabeça nas nuvens, e que já falamos aqui no Estadinho. Clique aqui para ler.

9) Olavo Holofote: A história de um pavão assanhado, que se acha a última bolachinha do pacote e com recheio extra. Ele quer um livro inteirinho só sobre ele, mas aí o Ratinho aparece sem querer. O Passarinho ouve que estão escrevendo um livro e resolve conferir. O Elefante estava pelas redondezas e decidiu espiar o rebuliço. Puxa, e foi chegando tanta gente que até o Lobo de capuz vermelho aparece por lá. Olavo vai ter um faniquito! (Companhia das Letrinhas, R$ 32)

(Por Aryane Cararo)