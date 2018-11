Os livros do País das Maravilhas

Por ser um livro clássico, Alice no País das Maravilhas já inspirou diversos autores e ilustradores a criar suas versões. No Estadinho de papel, você viu que usamos imagens superdiferentes umas das outras para montar nossa brincadeira (que foi transformar a história em um jogo de tabuleiro).

Agora, você pode conhecer um pouquinho mais sobre cada obra.

1) Da editora Salamandra

Título: Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, de Lewis Carroll

Tradução: Maria Luiza Newlands Silveira

Ilustração: Helen Oxenburry

Páginas: 206 (cada)

O que eles têm: são dois livros, dentro de uma caixa. Têm ilustrações coloridas, bonitas e bem infantis. O tamanho da fonte é legal para crianças e adultos. É a edição infantil mais caprichada desses últimos lançamentos. O texto é simples, curioso e, apesar de respeitar muito a versão original, é bastante atual.

2) Da editora Zahar

Título: Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho

Autor: Lewis Carroll

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges

Ilustração: John Tenniel

Páginas: 328

O que ele tem: texto e ilustrações originais, em formato pequeno. É o livro que inspirou todos os outros, cheio de enigmas e trocadilhos. No entanto, a fonte do texto é pequena e as imagens não são coloridas.

3) Da editora Martins Fontes





Título: As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Tradução: Ricardo Gouveia

Ilustração: Tony Ross

Páginas: 95

O que ele tem: ilustrações coloridas e bem bonitas. Além da fonte de texto grande, o que é ótimo para crianças que estão começando a ler. Muitos dos fatos são tratados em forma de diálogos. Veja um deles:

Que relógio engraçado – observou Alice.

Ele mostra o dia do mês, mas não mostra que horas são!

E por que seria? – resmungou o chapeleiro.

O seu relógio mostra em que ano estamos? Você já sabe a resposta para a adivinha?

Não, respondeu Alice. Qual é a resposta?

Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro

4) Da editora Scipione

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Tradução: Edy Lima

Ilustração: Elizabeth Teixeira

Páginas: 72

O que ele tem: ilustrações em preto e branco simples e com um traço que sugere que todos os personagens são bonzinhos. A fonte do texto é média. O mais engraçado do livro é que o autor conseguiu colocar nele até mesmo pitadas da nossa cultura popular. Veja no seguinte versinho:

O Coelho Branco pôs os óculos e perguntou:

Por onde começo, Majestade?

Comece pelo princípio. Leia até o fim e então pare.

Houve um silêncio mortal na corte, e o Coelho leu os versos:

O anel que tu me deste

Era vidro e se quebrou

Vamos dar a meia volta

Porque você não nadou

Entra na roda, ninguém te achará

Ô sindô-lalá, Ô sindô-lalá,

Levou uma, levou duas, zingue-zingue-za

Bota, tira, deixa o zambele pra lá

Vamos dar a meia volta

Tudo volta ao seu lugar

Vamos dar a volta inteira

Antes dela chegar.

5) Da editora Nacional

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Tradução: Monteiro lobato

Páginas: 143

O que ele tem: ilustrações em preto e branco, com exceção da capa, que é bem colorida. A fonte de texto é média. Simples, como a linguagem de Lobato, os diálogos vão direto ao ponto. Como este aí embaixo:

Pode me dizer que caminho devo seguir?

Isso depende do lugar que você quer ir, respondeu com muito propósito o gato.

Não tenho caminho certo.

Nesse caso qualquer caminho serve.

Servirá se conduzir para algum lugar, sugeriu Alice

Qualquer caminho conduz a algum lugar, disse o gato. Se você andar depressa e chegar.



6) Da Companhia Editora Nacional

Título: Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll

Tradução: Monteiro lobato

Páginas: 136

O que ele tem: ilustrações em preto e branco, mas com um traço não tão infantil. O tamanho da fonte segue o mesmo passo das imagens. A história é uma continuação do primeiro livro. Agora, Alice deve superar diversos obstáculos num jogo de xadrez para se tornar a rainha. Um dia, ela anda pela floresta e vê dois garotos sob o pé de uma árvore. Alice logo os distingue um do outro porque o primeiro tem a sílaba “dum” visível no bico do colarinho e o segundo tem a sílaba “dee”. Quem será que eram eles?

7) Da Companhia Nacional

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Adaptação da tradução original do Monteiro Lobato: Cristina Porto

Ilustração: Marcos Guilherme

Páginas: 46

O que ele tem: ilustrações coloridas que ocupam uma, duas páginas às vezes. Tem até algumas páginas que estão integradas aos desenhos. E isso é bem diferente do livro que Alice lia antes de cair na toca do coelho. Lembra de como começa a história do livro? Leia:

Sentada no banco do jardim, ao lado da irmã, que sempre levava um livro para se distrair, Alice já não suportava tamanha monotonia.

Um livro sem figuras e diálogos? Não vejo graça nenhuma. Um canteiro cheio de margarida? Daria um belo arranjo para enfeitar a sala…

Mas com o calor que está fazendo, só consigo sentir preguiça…

8 ) Da editora Scipione

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Adaptação: Nilson José Machado

Ilustração: Dorotéia Vale

Páginas: 48

O que ele tem: ilustrações tridimensionais com as personagens, feitas com massinha, diferente de todas as outras versões. As cores não são vivas. Mas o tamanho da fonte do texto, bem grande, chama muita atenção. A história é bem fiel à original.

9) Da Editora Ática

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Tradução: Fernanda Lopes de Almeida

Ilustração: Nicolas Guilbert

Páginas: 119

O que ele tem: muitas ilustrações boas, coloridas e com um traço simples (mas a Alice é morena nesse livro!). A fonte de texto é bem grande. E olha só como a adaptação faz com que a gente sinta que Alice é só mais uma menina, uma amiga do colégio, talvez:

Alice não sabia absolutamente o que fazer. No seu desespero, pôs as mãos nos bolsos. Tirou um saquinho de balas e começou a distribui-las como prêmios.

10) Da editora Nova Alexandria

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Adaptação: João Gomes de Sá

Ilustração: Marcos Garuti

Páginas: 29

O que ele tem: ilustrações ótimas, que chamam bastante a atenção. Algumas ocupam toda a página, outras duas páginas inteiras. O traço é feito com linhas retas bem interessantes. A fonte de texto é média. E o texto, bem regional, já que esta Alice é contada em cordel… Leia um pouquinho aí embaixo:

Esse chapeleiro louco

Fala igual tufão

O seu chapéu reluzia

Como as noites do sertão

Pois o dito era enfeitado

Com o céu estrelado

Do chapéu de Lampião

11) Da editora Cosac Naify

Título: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

Tradução: Nicolau Sevcenko

Ilustração: Luiz Zerbini

Páginas: 168

O que ele tem: as ilustrações mais bonitas, feitas com cartas de baralho pelo artista plástico Luiz Zerbini. A versão é mais adulta (diga aos seus pais que este livro é para eles!).