Os presentes do Nicolau

O Pequeno Nicolau recebeu um conselho de seus pais: ser generoso e, ao invés de pedir presentes para ele no Natal, deveria pedir presentes para seus amigos e todas as pessoas que ama.

O esperto menino então cria uma lista bem engraçada e manda para o Papai Noel. “O que meus pais gostariam de ganhar seria uma carrinho no qual eu possa entrar e dirigir e que anda sozinho sem que seja preciso pedalar e que tem faróis que acendem de verdade. (…) Para mim mesmo, como já disse, não quero nada”. Esperto ele, não é?

Assim começa a história do O Natal do Pequeno Nicolau, o sexto livro de oito volumes da série.

O Natal do Pequeno Nicolau

Autores: René Goscinny e Jean-Jacques Sempé

Editora: Rocco Jovens Leitores

Preço: R$ 20