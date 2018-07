Os seres que habitam nossa fala

(PorAryane Cararo)

Blandina Franco e Lollo acertaram em cheio outra vez! Os criadores de Quem Soltou o Pum?, Soltei o Pum na Escola e Tem Uma Janela na Minha Boca agora lançaram Os Seres Falados, incríveis criaturas que habitam as casas (e falas) de todo mundo e são responsáveis por frases que a gente conhece muito bem, como “Já vou!”, “Pega para mim!” e “Mããããeeee”. A ideia muito criativa dos autores foi desenvolvida com muito humor. É risada na certa! E identificação também. Quer ver?

Tem um ser falado que se chama “Vocêvaiver”. Esse é um cara que diz bobagem, se acha um grande vingador e fica planejando maldade. Mas não passa de ameaça e pirraça. O “Tôdemal” briga com facilidade, mas não é por maldade. Seu problema é ser muito emotivo e nervoso. Um que todos conhecem é o “Jávô”, um sujeito preguiçoso e folgado, que o segura no sofá ou na cama quando alguém (especialmente as mães) pede para fazer alguma coisa. E quer conhecer mais um? Então leia como é o “Semquerer” nas palavras dos próprios autores para ver como o livro é engraçado:

“Dizem que ele é desastrado, distraído e desmiolado;

Dizem que ele é culpado por tudo o que dá errado.

Se alguém derruba o suco, logo diz: não fui eu, não!

Foi o danado do ‘Semquerer’ que empurrou a minha mão.

Mas ele já está cansado de sempre ser acusado;

Não quer mais ser o culpado por tudo o que dá errado.

Então, se algo se quebrar, ou alguém você machucar,

Chame logo o ‘Desculpa’; esse, sim, irá ajudar.”

Os Seres Falados. Autores: Blandina Franco e José Carlos Lollo. Prumo, R$ 31,90.