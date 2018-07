Os últimos passageiros em alto mar

“Numa viagem de cruzeiro para o Havaí, 300 pessoas embarcaram pagando R$ 85. Ao entrarem, perceberam que algo estava errado, algo estava fora do lugar.

Passando por vários lugares, que os agradavam, foram parar em rochas pontudas e grandes, e ao tentarem desviar delas, acabaram batendo e quebrando um pedaço do barco, pois a água estava forte demais e levou o barco direto para as rochas, nem ao menos o freio funcionou.

Com uma batida poderosa, aproximadamente 283 passageiros foram mortos e apenas 17 sobreviveram e ficaram boiando confusamente, mas conseguiram nadar.

Sem perceber, oito pessoas foram afundando e mais duas pessoas acabaram se afogando. Já o resto continuou até chegar a um barco, o qual fez eles chegarem um pouco perto de seu início de partida, porque o barco afundou e eles tiveram que nadar ao início de sua embarcação.

Quando chegaram lá, estavam seminus, porque tinham perdido as roupas nadando. Foram direto para a delegacia e avisaram ao delegado que alguém tinha sabotado o barco em que eles viajaram.

Por causa de uma besteira, um dos passageiros sobreviventes deixou cair uma chave de fenda. Então ele confessou que tinha feito isso porque, se ele não sabotasse o navio, ele teria sua família morta. Só que, de qualquer jeito, mataram a família dele sem ele saber e o mandaram para ser morto também.

Então, os criminosos foram mortos antes que a polícia prendesse eles, e o passageiro ficou preso também, pois ele era cúmplice. Mas ele só ficou na cadeia por um dia.”

Davi da Silva Albino, 8º ano.

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

