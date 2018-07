Oscar 2013

Foto: Reprodução

(Por Natália Mazzoni)

Você já imaginou como seria ser indicado ao Oscar (a maior premiação do cinema) com apenas 9 anos? Parece impossível, mas a pequena Quvenzhané Wallis é a mais jovem indicada da história do prêmio para melhor atriz. Ela atuou no filme Indomável Sonhadora com apenas 6 anos, e contou a história de uma menina pobre, moradora de uma comunidade às margens de um rio. Com seu pai doente, ela precisa lidar com as consequências trazidas por uma forte tempestade, que inunda toda a região.

Além de torcer por Quvenzhané, você pode assistir aos filmes de animação indicados para o prêmio deste ano e escolher o que você gosta mais. Os indicados são:

Valente, Disney

Frankenweenie,Disney

ParaNorman, Universal Pictures

Piratas Pirados! Sony Pictures



Detona Ralph, Disney