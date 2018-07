Outra chance

Fulano, boneco do grupo Giramundo. Foto: Giramundo/Divulgação.

Se você ainda não conseguiu assistir a nenhuma atração do “Sesi Bonecos do Mundo” (que acontece em São Paulo, no Teatro do Sesi e no Parque do Ibirapuera), aí vai mais uma chance para você: os bonecos do Giramundo também comemoram seu aniversário de 40 anos amanhã (dia 19). Os personagens do grupo vão fazer um desfile (chamado “Torres Andantes de Bonecos”) no vão livre do Masp, às 12 h (Av. Paulista, 1.578). Um pouco mais tarde, às 17 h, eles também se apresentam no Viaduto do Chá, em frente ao Shopping Light.