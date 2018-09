Outras brincadeiras

Na edição desta semana do Estadinho, a gente conheceu algumas brincadeiras antigas, da época dos nossos avós. Tinha pião, elefante colorido e até amarelinha. Veja aqui mais algumas, que não couberam no papel.

Corrida do Ovo

Você vai precisar de: colheres, ovos (pode ser batatas ou pedras), um giz e equilibro.

Como brincar: Desenhe no chão uma linha de partida e uma linha de chegada (lembre-se: é uma corrida). Cada pessoa coloca o cabo da colher na boca. É preciso equilibrar o ovo na colher e andar até a linha de chegada. Ganha quem chegar primeiro, sem derrubar e sem encostar na colher.

Corre Cutia

Você vai precisar de: bastante gente, um lenço ou uma pedrinha, rapidez.

Como jogar: forme uma roda. Todo mundo fica sentado com as mãos para trás, menos o pegador. Ele precisa correr envolta da roda, segurando o lenço, enquanto todo o mundo canta:

“Corre cutia

Na casa da tia

Corre cipó

Na casa da vó

Lencinho na mão

Caiu no chão

Moça bonita

Do meu coração”

Nesta hora, o pegador escolhe alguém e coloca o lenço na mão dessa pessoa. Quem ganhou o lenço precisa se levantar e correr atrás do pegador. O pegador tem que correr para não ser pego, dar uma volta em torno da roda e sentar no lugar da pessoa que levantou.

Se a pessoa conseguir pegá-lo antes, ele continua sendo o pegador.

Essa brincadeira também é chamada de “pano atrás”.

Cabra-cega

Você vai precisar de: um lenço para vendar os olhos e um bom ouvido.

Como jogar: Escolha uma pessoa para ser o pegador. A pessoa vai ficar com os olhos tampados com o lenço. O pegador dá três voltinhas em torno de si mesmo para ficar meio tonto. Ele precisa ir procurando as pessoas que estão ao redor. Quando ele pega alguém, precisa adivinhar quem é. Se conseguir, a pessoa passa a ser o pegador.

Dica: as outras crianças precisam ficar falando com o pegador, para ele saber por onde procurar.

Escravo de Jó

Você vai precisar de: pedrinhas e atenção.

Como jogar: todo o mundo faz uma roda, cada um com uma pedrinha na mão. Deixe a pedrinha na sua frente. As pessoas cantam a seguinte música:

Escravos de Jó jogavam caxangá

Tira, põe, deixa ficar…

Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue zá;

Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue Zá.

Enquanto cantam, os participantes pegam a pedrinha à sua frente e colocam na frente do colega da esquerda. Quando a música diz a palavra “tira”, todo mundo levanta os braços, segurando a pedrinha. Quando diz “põe”, todo mundo abaixa os braços. Quando diz “deixa ficar”, todo mundo solta a pedrinha à sua frente. Quando diz “guerreiros”, volta a passar a pedrinha para o lado. Mas quando diz “zigue zigue zá”, todo mundo só faz que vai, mas volta, e depois, sim, passa a pedrinha para o amigo.

Complicado, não é?

Veja o vídeo abaixo, então.



Clique para assistir