O Estadinho de papel do último sábado trouxe a história do cordel, um tipo de literatura muito presente no Nordeste. Para entrar no clima da semana do cordel (e deixar o fim de semana bem açucarado), preparamos uma receita que leva um doce típico daquela região: a paçoca.

Quer dizer, quem preparou os docinhos de leite em pó enrolados na paçoca foram as irmãs Isabella e a Carolina Narita, de 5 e 3 anos. Não dá para dizer se elas gostaram mais de fazer ou de comer. Quer experimentar? Então, peça ajuda para a mamãe e depois mãos à obra: amasse, enrole, coloque na forminha e nham!

Paçoca Maluca

Ingredientes:

12 colheres de leite em pó

2 colheres de achocolatado em pó

Metade da lata de leite condensado

8 paçoquinhas

Margarina (para passar nas mãos)

Forminhas de doce

Modo de fazer:

1) Em uma tigela de plástico, coloque o leite em pó, o achocolatado e o leite condensado. Amasse bem até que a massa comece a desgrudar das mãos. Se precisar, acrescente um pouquinho mais de leite em pó. Lave as mãos.

2) Retire as paçoquinhas da embalagem e coloque-as em outra tigela. Amasse tudo.

3) Abra as forminhas e deixe do lado.

4) Lave as mãos de novo e seque bem.

5) Coloque um pouquinho de margarina na palma das mãos e espalhe (até nos dedinhos).

6) Pegue a massa e enrole docinhos do tamanho de uma bolinha de gude.

7) Passe as bolinhas pela paçoca e coloque na forminha.

Rendimento: cerca de 50 docinhos

“Minha mãe disse que era cajuzinho de paçoca, mas dei o nome de Paçoca Maluca. Ah, combina mais né?” (Isabella Narita, 5 anos)