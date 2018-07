Pacote de histórias

Sábado passado foi dia de Circuito Estadinho com o Professor Sassá. E sabe o que ele fez? Encheu a Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos com seus livros de pão. Mas o miolo desse pãozinho tinha um recheio especial! Na verdade, o Professor Sassá usou saquinhos de pão para criar uma espécie de livro. Com fitas para arrematar a borda e furador de papel, os participantes preencheram as páginas com desenhos, colagens e palavras divertidas.

Depois, foi a vez de desenhar com as mãos. Como faz isso? É só pegar um lápis e usar a mão como forma de bichos. É sério! Basta colocá-la no papel e contornar os dedos de diferentes formas. Dá para criar dinossauro, cavalo, gatinho e tudo o que a sua imaginação permitir.

“Meu livrinho está muito legal. Desenhei minha família e uma borboleta na capa. Na minha escola, a gente lê o Estadinho toda semana. Foi por isso que vim aqui hoje”. Ana Flávia Didone, 5 anos.

“Fiz um livro e adorei a capa. Dentro, coloquei minha família, meus amigos, meu gato, meus primos, meu irmão e meu carro, que é o sooonho da minha vida.” Sofia Marçola Phols, 8 anos.

