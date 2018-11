Pai tem cada ideia

Outro dia, o pai da Daisy colocou-a na cama para dormir. Mas o sono da menina nem sonhava em chegar. Foi aí que o pai falou “Se eu fosse você, me aconchegava e dormia”.

Tarde demais. Como Daisy poderia dormir com tantos “se eu fosse…” na cabeça? E Daisy ficou pensando: “Se você fosse eu e eu fosse você, contava pra você a história dos três ursinhos”.

E foram tantas suposições que a história do livro Se eu Fosse Você, recém-lançado, quase virou confusão, não fosse pelos desenhos. Porque fica muito mais fácil de entender os pensamentos que travam a língua com as ilustrações. E tem imagens muito engraçadas, como a de Daisy na beira da cama, lendo para o pai de pijama, e outra em que ele está vestido com roupa de balé e meia social, deixando aparecer as pernas peludas.

Se Eu Fosse Você, de Richard Hamilton, com desenhos de Babette Cole. Editora Cia. das Letrinhas. R$ 27.

