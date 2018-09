Palavra cruzada

Você já viu a cama do leão? Já ouviu o som que ela faz? Você não sabe como é uma cama de leão? Tudo bem. Olha, só para você, confesso que eu também ainda não tinha visto uma. Mas na exposição As Palavras e o Mundo, no Sesc Pompeia, você pode ver, ouvir e até tocar. E descobrir um punhado de outras coisas. Dá uma olhada:

1 – Com uma vara e um baldinho de lata colorido, pesque um tantão de palavrinhas no lago.

2 – Siga para a lousa. Preste atenção nas palavrinhas pescadas e faça um desenho. Um só, usando todas as palavras. Não se preocupe se ele fizer sentido só para você.

3 – Abra todas as caixas de madeira. Cada uma tem o significado de uma palavra ou letra diferente. Perca tempo por ali. Vale a pena. Se cansar, sente nos pufes.

4 – Ative o moinho. Rode a manivela com força e descubra o que acontece. Dica: olhe lá para cima e observe o passarinho.

5 – Se você tiver um irmão com menos de três anos, leve-o no espaço Berçário do Abecedário. Tire o tênis dele e peça para sua mãe ficar olhando. Ela vai curtir. O banco azul para os pais é bem confortável (assim como todo o espaço dos bebês).

6 – Vá ao cinema. No começo, no meio ou no fim do passeio, tanto faz. É que, nesse espaço, os filminhos mudam a cada 15 minutos. E todos eles brincam com o desenho das palavras, o som, o significado…

As Palavras e o Mundo. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, (011) 3871-7700, São Paulo. Das 10 h às 20 h ( sábado e domingo, das 10 h às 19 h). Grátis. Até 17/10.