Palhaço Bate-lata

Brinque de circo com embalagens recicláveis. O Professor Sassá ensina.

Você vai precisar de:

Latinha (dessas de molho) vazia e limpa

Cordão

Martelo

Chave de fenda

Bola de isopor

Tinta plástica cor da pele, laranja, branca e preta

Tinta relevo de tubinho

Palito de churrasco

2 tampas de garrafa pet

Pompons

Pincel

Cola de E.V.A.

Retalhos de E.V.A. roxo e branco

Copinho de iogurte



Siga os passos:

1) Peça para um adulto fazer dois furos na lata, um de cada lado, com martelo e chave de fenda. Cada furo tem de ficar a 2 cm do fundo da lata.

2) Pinte a lata com a tinta plástica laranja. Passe duas camadas de tinta. Depois, faça os detalhes da roupa do palhaço com a tinta relevo. Deixe secar.

3) Espete o isopor no palito para pintar a cara do palhaço. Passe a tinta cor da pele em toda a bolinha. Com a tinta branca, faça a boca. E com a preta e um pincel fino (ou canetinha preta), faça os olhos (duas cruzes) e o risquinho da boca.

4) Agora, corte uma tira de E.V.A. roxo (11 cm x 2,5 cm) e faça os braços. No E.V.A. branco, desenhe duas luvinhas iguais e recorte. Depois, cole as luvas na ponta de cada braço.

5) Chame um adulto de novo e peça para ele furar, com martelo e chave de fenda, as duas tampas de garrafa pet. Então, passe um cordão (de 44 cm) pelo furo de cada tampinha e dê um nó na ponta. O nó tem de ficar na parte interna da tampa.

6) Cole cada tampinha em cada mão do palhaço.

7) Faça um pingo de cola bem no meio do braço do palhaço e depois cole-o na lata. Depois, passe cada cordinha por um dos furos da lata.

8 ) Dê um nó para unir os dois cordões (o nó tem de ficar lá pelo meio da cordinha).

9) Recorte um retalho de E.V.A. (8 cm x 4,5 cm) para a gravata. Franza o E.V.A. e o amarre no meio com um pedaço do cordão que sobrou. Corte o excesso.

10) Cole a gravata na lata.

11) Cole os pompons na cabeça: são três de cada lado do rosto e um no nariz.

12) Tire a cabeça do palito e cole-a na lata.

13) Por fim, cole o copo de iogurte na cabeça e decore-o com tinta relevo.

PRONTO!

É só puxar o cordão para que os braços fechem e abram, batendo na lata como se fossem dois pequenos tambores.