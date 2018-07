Papéis trocados

(Por Carla Miranda)

Antes mesmo de entrar no cinema, as duas já tinham escolhido seus papéis. “Eu sou a princesa”, disse Sofia Polato Trindade, de 6 anos. “E eu a pop star”, completou Beatrice Miranda de Freitas, da mesma idade. E lá estavam as duas, lado a lado. Uma comendo pipoca, a outra tomando suco, prontas para fazer a crítica de A Princesa e a Pop Star, o mais novo filme da Barbie (lançado apenas em DVD, R$ 39,90).

A cada cena, um comentário. Com o conhecimento de quem acompanha a série de filmes da boneca, as duas iam comparando todos filmes, atentas aos detalhes na tela:

– “Nos filmes da Barbie, sempre tem uma passagem secreta, né?”, comentou Sofia, assim que a princesa Tori, herdeira do trono de Maribella, mostrou à amiga pop star, Keira, a árvore de diamantes do reino, escondida atrás de uma parede.

– “E também cachorrinhos”, disse Beatrice, tão logo viu os animais em cena. Cena, aliás, que virou bordão entre as meninas.

“Problema, problema. Você gosta de bacon? Ih… achei meu rabo”, falou o engraçado mascote da pop star, rodando em círculos. E as garotas morreram de rir.

A hora em que Tori e Keira decidem trocar de papéis também não passou em branco:

– “Parece com Barbie: a Princesa e a Plebeia, porque elas trocam de papel e gostam de cantar”, falou Sofia.

– “E elas cantam muito bem juntas, igualzinho ao filme Castelo de Diamantes”, emendou Beatrice.

Não demora muito para Tori descobrir que a vida de uma pop star é cheia de responsabilidades e decisões para tomar. Enquanto Keira percebe que as princesas não fazem o que querem, muito pelo contrário.

Entre confusões mil, um príncipe tímido e um vilão-produtor que queria roubar a árvore de diamante do reino (tudo embalado a músicas pop), o filme passa rapidinho.

Difícil saber como isso acontece, mas, no fim da sessão, boa parte da música principal já tinha sido devidamente decorada pelas duas, com coreografia e tudo. “Aqui estou, sendo quem eu sou, dou tudo de mim sei o que quero. Lá vou eu com muita emoção, brilho na escuridão.”

– “Adorei. E você, Sofia?”

– “Gostei muito, Bia.”

Sofia e Bia, fãs das aventuras de Barbie, que assistiram ao filme