Papel sensível ao toque

(Por Aryane Cararo)

O livro Aperte Aqui, do francês Hervé Tullet, até parece um tablet. Sabe aqueles livros digitais que pedem que você vire o iPad para os objetos ficarem todos bagunçados na tela? Hervé utiliza esse mesmo princípio da brincadeira. Mas, em vez de usar uma tela sensível ao toque, quem é “sensível”, neste caso, é o próprio papel.

Tudo começa com uma bolinha amarela e um aviso: “Aperte a bola amarela e vire a página”. É preciso seguir as instruções direitinho. Então, você vira a página e estão lá duas bolinhas amarelas. Aos poucos, descobre que dá para assoprar o papel para afastar a cor preta, sacudir o livro para bagunçar as bolinhas, clicar para acender a luz…

Não tem nada de pop-up, nada salta do papel. É só a imaginação mesmo que tem de ser usada para essa brincadeira inocente de Hervé funcionar. Pode ser que, depois de brincar uma vez, você até ache que o livro serve só para seu irmão menor. Mas você vai concordar com uma coisa: a ideia é genial! E superdivertida de brincar.

Aperte Aqui. Autor: Hervé Tullet. Editora Ática, R$ 28,50.