Papo de bicho

Vida de bicho não é fácil. Sabia que eles também têm opiniões diferentes sobre um tantão de coisas?

Imagine que, outra noite, bem no comecinho da noite, o Porco-Espinho acordou e disse: “Bom dia”. Doninha ficou espantada: “Bom dia, de noite”. O espinhudo argumentou que, como ele tinha dormido a tarde toda, então ainda era dia.

Foi um rebuliço só. Um ouviu o outro e, no fim, cada um ficou com a sua opinião. Os detalhes estão no conto “Já Era Noite”, uma das 14 histórias do livro Se É Assim que Você Pensa!

Neste trabalho, há 30 páginas de textos, com poucos desenhos. Mas não se preocupe, o livro não foi feito para ler tudinho de uma vez. Uma boa ideia é ler uma aventura por dia (ou noite). E não se preocupe com a ordem: se você quer uma história de uma toupeira inteligente com um pica-pau metido a engraçado, pule direto para o conto número 12, na página 26.

Se É Assim que Você Pensa!, de Geert De Kockere, com desenhos de Johan Devrome. Editora Brinque-Book, R$ 28,70.

Observação: Na seção E Se Chover? você sempre encontra a historinha de um livro diferente, que pode ser um lançamento ou uma obra muito boa que já está nas livrarias faz tempo.