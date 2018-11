Para brincar de detetive

Você conhece o jogo do detetive? Existem alguns de tabuleiro, que são vendidos em lojas de brinquedos. Mas também tem um bem legal que nem precisa de nada, só alguns pedaços de papel.

Para brincar desse jogo, precisa ter bastante gente. Uma das pessoas será o detetive. É necessário ter um bandido também. As outras serão as vítimas.

Funciona assim: todo mundo forma uma roda. Tem que sortear quem vai ser o quê. Para isso, use pedaços de papel: em um está escrito bandido, no outro detetive e todos os demais papéis deverão estar escritos vítima (mas guarde segredo!). O bandido precisa matar as vítimas de brincadeirinha. Como faz isso? Ele, discretamente, pisca para as pessoas. Quem for vítima e receber uma piscada precisa gritar “Morri!”, e sair da roda. A vítima pode demorar alguns segundos para “morrer”, para que o jogo fique mais emocionante.

O detetive precisa ficar de olho, para descobrir bem depressa quem é que está “matando” as pessoas. Quando descobrir quem é o bandido, ele grita: “Preso em nome da lei!”, e ganha o jogo.

A parte legal é que o bandido nunca sabe se a pessoa para quem ele vai piscar é vítima ou detetive. Por isso, precisa prestar bastante atenção: quem está calmo, quem está mais atento aos outros…

Gostou da brincadeira? Agora junte os seus amigos e brinque! Quanto mais gente tiver, melhor.