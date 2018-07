Clique aqui e imprima para colorir

O título do livro dispensa qualquer tipo de imaginação para descobrir do que ele trata. É exatamente isso: um montão de coisas para achar e colorir. São vários desenhos em branco para você dar a cor que o próprio autor indica ou colorir do seu jeito. Também são vários objetos pequenos escondidos, para você perder segundos, minutos ou horas procurando algum item específico. Aliás, procurar coisas é uma característica dos livros da editora inglesa Usborne que chegaram recentemente aqui no Brasil, traduzidos pela Nobel.

Parece simples, não é? Um catálogo como tantos por aí. Mas não é. Simplesmente ele é encantador. E muito tentador. É só abrir as páginas para sentir uma vontade doida de pegar os lápis de cor e perder horas concentrado na pintura-leitura.

Talvez sejam as ilustrações de Stella Baggott que fazem dele especial. Talvez seja o papel, que é grosso e permite que você aperte o lápis com força, para a cor ficar mais intensa. Talvez sejam os temas dos desenhos, já que o livro é uma reunião de animais e coisas de que gostamos: gatinhos, passarinhos, cachorros, corujas, peixes, sapos, flores, monstros bem-humorados, dinossauros, arco-íris, espaçonaves, carros, sorvete… A verdade é que ele é irresistível, mesmo para quem é adulto. No mínimo, funciona como uma boa terapia para esquecer da vida e se concentrar apenas no quanto ela pode ser colorida.

Um Montão de Coisas Para Achar e Colorir.

Projeto gráfico e ilustrações: Stella Baggott.

Texto: Fiona Watt

Edições Usborne, R$ 26,46.