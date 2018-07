Para ver estrelas

(Por Natália Mazzoni)

Quem leu o Estadinho deste sábado (28), já aprendeu como nasce e como morre uma estrela. Também ganhou um mapa com indicações de como achar constelações no céu. E ainda ficou sabendo como ouvir o barulho da rotação das estrelas e onde encontrar um meteorito de verdade. Não viu ainda? Clique nas páginas abaixo. E continue lendo este texto, pois tem dicas de livros legais sobre o espaço e um programa de computador que deixa você passear pelas estrelas.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Livros

Zoo Cósmico, galáxias cintilantes, produtos espaciais, robôs exploradores. Essas coisas parecem até de outro mundo, não é? Tudo isso está num livro lindo, cheio de ilustrações incríveis. O Mais Sensacional Guia Intergaláctico do Espaço – Por Ideias Brilhantes explica muitas (muitas coisas mesmo!) sobre o universo. Você vai se divertir e aprender bastante.

O Mais Sensacional Guia Intergaláctico do Espaço – Por Ideias Brilhantes, de Carlos Stott com ilustrações de Lisa Swerling e Ralph Lazar, Companhia das Letrinhas, R$ 42.

Luquinhas e Julinha eram fascinados pelas estrelas e todas as noites observavam o céu. Um dia, eles embarcaram na maior aventura de suas vidas. Na história do avô Deslandes eles viajaram até o Sistema Solar!

Conheceram o Sol, os planetas, as estrelas e as constelações no Uma Aventura no Espaço. Quer embarcar nessa viagem?

Uma Aventura no Espaço, de Iara Jardim e Marcos Calil com ilustrações de Silvana de Menezes, Editora Cortez, R$ 29.

Um programa de estrelas

Se você gostou muito da ideia de ver estrelas, pode instalar no seu computador o Stellarium. Você vai precisar da ajuda de um adulto para entender todas as funções do programa, mas vale a pena, já que, com ele, você pode ver o céu de várias cidades do mundo, como Paris, na França. Dá para ver também o desenho das constelações e a localização de alguns planetas. Para instalar clique aqui.

Planisfério

Outro passo para descobrir mais constelações no céu é usar um planisfério (uma representação do céu em forma plana) da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. Você vai precisar imprimir três partes desse “esquema”. Uma explica como funciona e as outras duas devem ficar sobrepostas (uma em cima da outra).

Documento Parte 1 PDF

Documento Parte 2 PDF

Documento Parte 3 PDF

Agora, é só quebrar a cabeça para achar todas as constelações. Bons céus!