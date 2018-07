Parabéns, Ziraldo

(Por Natália Mazzoni)

Na próxima quarta-feira, dia 24 de outubro, Ziraldo faz 80 anos. São muitas histórias para contar, as que colorem seus livros e outras tantas que viveu. O Estadinho conversou com o autor, se você ainda não viu a versão do papel (clique nas páginas abaixo), pode ler na íntegra a conversa aqui.

Conversa com Ziraldo



(Foto: Ana Paula Migliari/Divulgação)

Estadinho: Qual foi o primeiro livro que você leu?

Ziraldo: Li os Contos Infantis do Tesouros da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos. Li Pinóquio, Patinho Feio… Depois, larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então, meus amigos de infância eram o Batman, o Capitão América… Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11, 12 anos.

Como foi sua infância?

Eu falo antes de mais nada: eu não sou daqueles caras que dizem “como eram bons aqueles tempos em que a gente era criança”. Não tem nada disso. O que os meninos têm hoje para brincar e alimentar a fantasia é fantástico. Naquela época, você tinha que inventar seus próprios brinquedos, e nenhum fascinava tanto como os jogos de hoje. O ser humano pode ser feliz em qualquer lugar, em qualquer época. E é sempre bom ser criança, sempre, sempre…

Por que escolheu os livros infantis?

Eu gosto de inventar e, no livro infantil, a invenção é mais gostosa de fazer do que a narrativa. A resposta do leitor infantil também é muito gratificante. Para a criança, o escritor é um ser quase mágico. Uma vez, cheguei num colégio, a criança me olhou e falou “Ziraldo, você não morreu?”. Eles acham que você fez o livro e desapareceu, é mágico. Muitos adultos já vieram falar comigo também, muito emocionados. Eu senti a mesma coisa quando conheci o Monteiro Lobato.



Seus livros falam muito sobre a busca por alguma coisa. O que você ainda busca?

Eu agora não busco mais nada não (risos). Velho de 80 anos é sinônimo de ancião. Eu sou velho, que coisa impressionante! É como ver o anúncio do Papai Noel e pensar: “Nossa, chegou o Natal!” Fazer 80 anos é assim: como a chegada do Natal, de repente. Fico me lembrando o tempo todo que tenho 80 anos, para eu não ficar ridículo. Outro dia, falei para a minha neta: “Que coisa feia ficar com esse bico na boca, você já é grande para isso!”. Ela olhou para mim e respondeu: “Vô, não seja ridículo”. E é isso mesmo, tem de tomar cuidado para não ser ridículo com 80 anos (risos).



Se você fosse o Menino Maluquinho no Livro das Mágicas, qual mágica inventaria?

Eu resolveria a vida de todo mundo que vive em torno de mim. Quando penso que ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo, ninguém teria problema. Penso muito nisso, na vida das pessoas que estão ao meu redor, queria que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. Então, a mágica seria assim: qualquer pessoa que tivesse problema, eu “tum”, resolveria.

Como faz para ser um Menino Maluquinho depois de crescer?

Se a criança foi feliz, é quase certo que vai ser um homem feliz. O futuro é feito de muitos “hojes”. Hoje é hoje, amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje. Todo dia que nasce é hoje para você. Você tem de ser feliz hoje, para ser feliz a vida inteira. E criança não pode ser muito contrariada, passar ansiedade. Criança precisa ser feliz. Mas também é importante que ela saiba o que pedir, não pode ser canalha e se aproveitar. Criança sabe disso, criança sabe tudo, na verdade.



O que você gostaria de ter vivido de todas as histórias que já contou?

O que eu queria viver é a história dos meninos dos planetas. Viajo pelo sistema solar como quem viaja na cidade que mora.

Ser o menino mercuriano e falar: “Mamãe, hoje vou dormir na casa do meu amigo em Marte”. E ela diria: “Como você vai?” E eu: “Poderia ser num foguete, mas acho que hoje seria desintegrar aqui e integrar lá”. Passear por todos os planetas, convivendo com os amigos em todos eles. Em cada planeta, um temperamento diferente.

Você já disse que, quando criança, inventava jeitos de salvar o mundo. Você ainda pensa nisso?

Eu não quero salvar o mundo, mas quero ajudar a melhorar o Brasil. Eu tenho a solução para a questão da educação no Brasil. É simples: a criança tem de chegar na universidade lendo e escrevendo como quem respira. É só isso que a criança tem de aprender na infância: ler, escrever e contar. A única maneira é ela tendo uma professora só. Não pode a criança ter uma professora nova a cada ano. A criança fica traumatizada de ficar longe da mãe, a professora é aceita como uma segunda mãe, ela se encanta com a professora, volta pra casa, depois, no ano que vem, cadê? Não tem jeito! Nós temos que fazer essa escola.

Por que tantos livros sobre meninos?

Na verdade, eu não planejei isso, foi natural. É que de menino eu entendo, sabe? E eu quis fazer essa série dos meninos dos planetas para enganar a morte. Quando acabar, vou fazer os Doze Trabalhos de Hércules, assim eu vivo mais 12 anos!

Para ver

O Menino Maluquinho, livro mais famoso da obra de Ziraldo virou filme pela primeira vez em 1994. Se você ainda não viu, vale a pena ver esta versão do menino mais travesso da literatura.

Você conhece a Professora Maluquinha? Ela faz questão que seus alunos brinquem e leiam gibis. Inventa mil coisas para ajudar os alunos a entenderem a lição e as coisas do mundo. Sua história está no livro Uma Professora Muito Maluquinha , que também virou filme em 2011.

Vamos comemorar!

GLOOB

Neste fim de semana o canal GLOOB comemora o aniversário do Ziraldo exibindo os filmes do Menino Maluquinho. Hoje, às 9h30 e às 19h30, o canal vai passar O Menino Maluquinho. Amanhã, nos mesmo horários, você assiste O Menino Maluquinho 2, a continuação da trama.

Sesc Santo André

O Sesc Santo André preparou uma programação especial em homenagem aos 80 anos de Ziraldo. A programação do que ainda vai rolar está abaixo.

Exposição: Ziraldo 80

Até o dia 28 de outubro, de terça a sexta, das 10 h às 21h30, sábados, domingos e feriados, das 10 h às 18h30. Grátis.

Filme: Uma Professora Muito Maluquinha

Hoje, às 11h. Retirada dos ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria. Grátis.

Documentário: Ele Era um Menino Feliz

Dia 27 de outubro, sábado, às 11 h.Retirada dos ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria. Grátis.

Sesc Santo André: Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André, São Paulo. Informações pelo telefone 4469-1200.

Dia de Teatro



O projeto Domingo é Dia de Teatro (que promove apresentações teatrais gratuitas, todos os domingos, no auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15h e às 17h) também preparou sua homenagem.

Dia 28 de outubro, às 15 h: a contadora de histórias Jardineira de Livros faz a leitura do livro Menina Nina, de Ziraldo, com a Cia Laços de Abraços.

Auditório da Livraria Cultura no Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902). Informações pelo telefone 3048-7000.