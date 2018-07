Pé na estrada

Férias são para ser aproveitadas principalmente fora de casa. Por isso, indicamos cinco motivos para você convencer seu pai a viajar para Vinhedo, pagar o pedágio e curtir um dia no Hopi Hari:

1) West River Hotel: um hotel mal-assombrado que tem bonecos mecatrônicos, cenários automatizados e efeitos especiais de arrepiar.

2) Odisseia no Espaço: a animação está em cartaz no Cinétrion, cinema 3D do parque.

3) Montezum: uma das maiores montanhas-russas de madeira do mundo.

4) La Tour Eiffel: o brinquedo alcança uma altura igual a de um prédio de 23 andares.

5) Piratas na Terra do Nunca: um navio de 8 metros que “navega” pelo parque fazendo shows e exibindo personagens que brincam com a garotada. Esta atração fica só nas férias, até o dia 8 de agosto.

Hopi Hari. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo, 0300-789-5566. Quarta a domingo, das 10 horas às 19 horas. Ingresso: R$ 69,90 (antecipado, R$ 56,70).