(Por Luiza Wolf)

Alguma vez você já se sentiu pequeno como uma formiga? Ou gigante como um elefante?

E se, em vez disso, você dissesse que se sentiu pequeno como uma vespa Dicopomorpha echmepterygis? Ou gigante como uma baleia-azul? Soa bem esquisito, não é? Mas a comparação pode ser perfeita, se você quiser exagerar um pouco na expressão. Afinal, a baleia-azul chega a ter 33 metros de comprimento, enquanto a vespa mede menos de um milímetro!

Se você ler a matéria do Estadinho desta semana, vai descobrir outros bichos que podem fazer com que essas frases fiquem engraçadas. É só clicar nas páginas abaixo para ver o que aprontamos: entrevistamos biólogos para descobrir qual é o maior e o menor bicho de cada classificação de animais. Fizemos uma ficha técnica para o maior e menor mamífero, réptil, anfíbio, ave e inseto. Assim, você pode escolher se quer ser grande como uma anaconda ou como um tubarão-baleia.

Quando terminar de ler, continue aqui no blog para saber sobre outros animais.

Você reparou que o maior mamífero do mundo (a baleia-azul) parece mais um peixe? Mas as aparências enganam: as baleias são mamíferos, ou seja, amamentam seus filhotes com leite.

Então nos surgiu uma dúvida: qual será, então, o maior mamífero terrestre? Fizemos a pergunta à Regiane Paiva, bióloga do Zoológico de São Paulo, e ela nos alertou: os biólogos não consideram só a altura do bicho para determinar qual é o maior. O peso, neste caso, também é um fator muito importante!

Sendo assim, elegemos dois mamíferos terrestres como os maiores do mundo: a girafa é a mais alta, mas o elefante africano tem a maior massa corporal, além de ser bem alto. Dê uma olhada na ficha deles:

Elefante africano (Loxodonta africana)

Tamanho: 4 metros.

Vive: África.

Peso: 12 toneladas.

Expectativa de vida: 50 anos.

Alimentação: o elefante é um bicho herbívoro, ou seja, come ervas, grama, folhas…

Filhotes: apenas um.

Girafa (Giraffa camelopardalis)

Tamanho: 5,5 metros.

Peso: os machos podem chegar a 1,8 tonelada.

Onde vive: África.

Expectativa de vida: 25 a 30 anos.

Alimentação: folhas e frutos.

Filhotes: um por gestação, mas às vezes a girafa pode ter gêmeos!

O biólogo Marcelo Bellini, do Instituto Butantan, nos disse que a mesma coisa acontece com os répteis. A anaconda (ou sucuri) é o maior réptil em tamanho. Mas, se considerarmos a massa corporal, o crocodilo marinho também ganha o prêmio de maior réptil do mundo.

Crocodilo Marinho (Crocodylus porosus)

Tamanho: 7 metros.

Peso: 600 a 1000 kg.

Onde vive: Oceanos Índico e Pacífico.

Alimentação: quando o crocodilo é filhote, come insetos. Quando adulto, devora grandes peixes: até mesmo tubarões!

Expectativa de vida: 70 anos.

Filhotes: a fêmea coloca de 40 a 60 ovos.

Quer saber mais sobre bichos?

Tem documentários muito legais que ensinam sobre vários animais em diferentes lugares do mundo.

A Disneynature é uma divisão dos estúdios Disney, responsável pelos documentários sobre a natureza. Terra, Oceanos e Reino dos Felinos são os três filmes produzidos por ela. E vale a pena assistir aos três!

Cena do documentário Terra. Foto: Divulgação

Terra mostra a história de três mamães diferentes. A equipe do filme foi até o Ártico para mostrar a vida de um urso polar e de seus dois filhotes recém-nascidos. Na primavera, a família precisa encontrar comida, antes que o gelo derreta. Na África, uma mãe elefante e seu bebê encontram água, depois de uma longa caminhada pelo deserto. A última personagem é uma baleia jubarte, que precisa viajar com seu filhote do Equador até a Antártida.

Para ver o site oficial do documentário, clique aqui.

Cena do documentário Oceanos. Foto: Divulgação

O documentário Oceanos tem um foco todo especial na vida embaixo do mar. Os diretores Jacques Perrin e Jacques Cluzaud filmaram 50 lugares diferentes no oceano. As filmagens demoraram mais de quatro anos para ficarem prontas! Mas o esforço não foi em vão: o filme tem imagens lindas de animais aquáticos, inclusive focas engraçadas, tubarões assustadores e golfinhos brincalhões.

Cena do documentário Reino dos Felinos. Foto: Keith Scholey/Divulgação

Reino dos Felinos é o documentário mais novo da Disneynature. A equipe foi até uma reserva ambiental na África para filmar a vida dos felinos que vivem por ali. Quando você assistir ao filme, vai conhecer Fang, um leão que domina uma área da reserva. Mas seu reino está ameaçado por Kali, outro leão (mais jovem e mais forte) que quer dominar seu território. Enquanto isso, a guepardo Sita luta para criar seus cinco filhotes e mantê-los longe do perigo.

Cena do documentário A Marcha dos Pinguins. Foto: Divulgação

Outro documentário que vale a pena ver é A Marcha dos Pinguins. Na Antártida, quando o mês de inverno chega, os pinguins começam uma jornada pela neve, enfrentando o frio e animais ferozes, para encontrar… um novo amor!

E ontem, dia 14, chegou aos cinemas mais um filme para a lista dos bichos. Winter, o Golfinho é baseado em fatos reais. Ele conta a história de Winter, um golfinho fêmea que perdeu a cauda quando ficou presa em uma armadilha para caranguejos.

Cena do filme Winter, o Golfinho. Foto: Divulgação

A vida de Winter estava ameaçada, já que ela não podia mais nadar direito. Mas foi encontrada na praia por um menino chamado Sawyer que, junto com uma equipe de profissionais, cuidou de Winter. Eles tiveram a ideia de construir uma cauda artificial para ela! No filme, Winter interpreta a si mesma.