Pequeno Príncipe em Nova York

Os desenhos criados por crianças nas oficinas do Projeto Fazendo Arte, do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, foram parar numa exposição em Nova York!

A mostra reúne cerca de 20 obras selecionadas pelo galerista e curador Sany Marques que, em uma visita ao hospital Pequeno Príncipe, se apaixonou pelas obras e pela causa das crianças em tratamento. Fez o convite e a ideia virou uma exposição linda num dos mais importantes bairro da cidade americana, o SoHo.

As obras, que estão desde o dia 6 deste mês em Nova York, foram feitas por crianças e adolescentes com orientação dos pais e oficineiros, como o fotógrafo Leandro Taques e as artistas plásticas Márcia Széliga e Michele Behar.

Em Curitiba, na praça interna do hospital, uma mostra paralela ao evento no SoHo também conta com algumas obras do mesmo projeto.

Em Nova York: Até 06/04 na Galeria Art At Format (50 Wooster Street SoHo, Nova York).

Em Curitiba: Até 20/03 na Praça do Bibinha, no Hospital Pequeno Príncipe (Rua Desembargador Motta, 1.070, em horário comercial).