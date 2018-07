Pequenos colecionadores

(Por Natália Mazzoni)

Tem Playmobil, figurinhas, bolinhas, pulseiras, etiquetas de roupas. Não existe regra: criança coleciona o que quiser!

Nesta semana, além de conhecer coleções incríveis de cinco crianças, você aprende a guardar e cuidar direitinho da sua, com uma cartilha do Museu do Futebol. Não viu ainda? Clique nas páginas abaixo. Depois, continue aqui para conhecer coleções de antigamente e dois livros bacanas sobre o assunto.

Livros

Já que o assunto da semana no Estadinho é coleções, vamos ver histórias sobre isso?

O Menino que Perguntava

Por que cortar cabelo não dói? Como a Lua não cai em cima da Terra? Por que pinguim não tem joelho? O menino que perguntava colecionava suas perguntas num caderno. Conseguiu juntar 107! Quer ver mais?

– Onde fica o lugar nenhum?

– O que tem dentro do nada?

– Por que os patos não se molham?

Era tão curioso que sonhava em ser o maior perguntador do mundo.

O Menino que Perguntava. Autor: Ignácio de Loyola Brandão. Editora Objetiva, R$ 34,90.

O Menino que Coleciona Guarda-Chuvas

Chico coleciona guarda-chuvas. Tem de muitas cores, formas e tamanhos. Quando fazia aniversário, já sabia o que pedir: guarda-chuva! Assim, ele juntou vários em seu quarto. Mas não seria melhor ter brinquedos? Ele achava que não.



“Só preciso usar a imaginação”, o menino dizia. Na brincadeira, o guarda-chuva virava gancho pirata, pião, golfe, guitarra e balanço. E quando chovia, ele fechava o guarda-chuva e tomava pingos na cabeça.

O Menino que Colecionava Guarda-Chuvas. Autor: Alexandre de Castro Gomes. Editora Globo, R$ 34,90.

Além desses dois livros, você pode querer conhecer também a história de Clara, uma menina que colecionava e amava muito suas tiaras. É só clicar aqui.

Coleções passadas…

Bolinhas de gude, miniaturas de Coca-Cola, Comandos em Ação. O que mais já foi colecionado?

Entre 1982 e 1983 o álbum de figurinhas Fofura era colecionado por muitas meninas. As figurinhas tinham letras douradas e figuras de animais.

Outra coleção que fez muito sucesso foi lançada em 1986. Os Ursinhos Carinhosos do desenho viraram bonecos colecionáveis. Cada um com uma emoção diferente, retratada no desenho em sua barriga. Podia ser a Lua, o Sol, arco-íris, uma nuvem ou um trevo de quatro folhas.

Picolé (de cabelo marrom e boné azul), Casquinha (com chapéu e cabelo rosa), Creminho (com cabelo amarelo e boné vermelho) e Cascatinha (de cabelo azul e boina). Essas são as bonecas Sorvetinho. Lançadas em 1983, vinham com um pingente imitando um sorvete de casquinha. As meninas amavam.

Crianças adoravam continuar as coleções de selos postais de seus pais e avós. Além dos selos, legal também era juntar envelopes ou pacotes com selos sobre eles.

Crianças também gostavam de colecionar latinhas, cartões telefônicos, revistas em quadrinhos e carrinhos de ferro Match Box (existiam dezenas de modelos, em alguns deles as portas e o porta-malas abriam), por exemplo.

A verdade é que crianças sempre adoraram colecionar. E você, coleciona o quê? Conte para a gente!