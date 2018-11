Percussão corporal no Circuito Estadinho

Crianças brincam com instrumentos durante a apresentação da contadora de histórias Fernanda Ribeiro, no Circuito Estadinho do dia 19 de fevereiro. Crédito: Fernanda Araújo/AE

O Circuito Estadinho de amanhã (dia 21) está cheio de ritmo. Com o músico Fábio Freire, ex-Barbatuques, a área infantil da Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos vai se transformar em sala de música. É só chegar às 15 h e participar do “show”, no qual os instrumentos serão nada mais que o seu próprio corpo.

Fábio deve levar material de apoio, como flauta feita de cano de PVC, tamborim, chocalho, triângulo, reco-reco e agogô. Porém, a ideia é sentir a vibração de diferentes sons para, então, encontrar cada um deles nos movimentos da boca, das mãos e dos pés. Batuca o corpo daqui, batuca o corpo de lá, vamos ver no que vai dar?

É amanhã: Circuito Estadinho na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. das Nações Unidas, 4.777). Grátis, às 15 horas.

E prepare-se: No dia 28/5, o Professor Sassá irá ensinar a fazer um sapo que pula. Vai ser na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, às 15 h.