Pesca de gelo

Material:

Uma vasilha com água

3 pedras de gelo

50 cm de barbante

Sal

Como fazer:

Coloque as pedras de gelo na vasilha com água. Elas vão boiar. Pegue o seu barbante e, com cuidado, deposite uma parte dele sobre os gelos. Feito isso, jogue algumas pitadas de sal sobre eles. Aguarde entre 10 e 15 segundos e levante

o barbante. Pronto, você terá pescado as pedrinhas.

Explicação:

O sal abaixa o ponto de fusão do gelo, ou seja, ele começa a descongelar. Ao mesmo tempo, a água que está em volta do gelo passa a ficar sólida. Quando isso acontece, o barbante que está em cima do gelo congela junto com água, ficando preso. E assim, você consegue pescar a pedrinha.