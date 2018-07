O Professor Sassá ensina a fazer um gato peso pesado para segurar a porta do seu quarto.

Documento Imprima seu molde aqui PDF

Você vai precisar de:

Pedaço de tecido (75 cm de comprimento por 3,5 cm de largura)

Tesoura de ponta redonda

Embalagem vazia de amaciante

Retalhos de E.V.A. para os detalhes. Se quiser, use estampas ou texturas

E.V.A. azul claro para o rosto do gato

Cola de E.V.A.

Areia

1) Imprima o molde, que tem todas as partes do gatinho. Depois, passe o traço para o E.V.A. azul claro e recorte.

2) Corte o E.V.A. azul escuro para fazer as orelhas. Depois, cole-as por cima do E.V.A. azul claro.

3) Use o E.V.A. branco e preto para os olhos. Os círculos maiores vão por baixo. Por cima, cole as bolinhas pretas.

4) Antes de recortar a boca, em azul escuro, cole a língua. No final, fixe a bolinha preta do nariz.

5) Faça tiras de E.V.A. para o bigode. Três de cada lado são suficientes. Mas você pode aumentar, se quiser.

6) Pegue um tecido (75 cm por 3,5 cm) e dê uma volta no gato. Corte franjinhas nas pontas.

PRONTO!

Agora é só fixar a cabeça do gatinho na embalagem com cola de E.V.A. Mas antes, encha a garrafa de areia para ficar pesada. E repare como a ponta de trás do cachecol parece um rabo!