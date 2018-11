Peteca maluca

Brincar de peteca vai ser tão fácil quanto fazer uma. Para começar, separe os materiais que você vai precisar:

– Retalhos de E.V.A com 2,5 milímetros (mm) de espessura, na cor que você quiser.

– 1 Balão

– Cola de contato

– Tesoura sem ponta

– Tinta relevo na cor laranja fluorescente

Agora, veja e imprima o

Documento molde aqui PDF

(que é o mesmo da foto abaixo) e siga os próximos passos.

1) Use uma das figuras (do molde) como modelo. Corte o E.V.A. para fazer a base da peteca (dois pedaços para a flor ou para o círculo). Com os retalhos de E.V.A., faça tiras de 2,5 mm, mas mantenha uma parte sem cortar (como você vê no passo 2).

2) Enrole a parte picotada. Cole a parte inferior (a que ficou sem cortar), usando a cola de contato.

3) Agora, faça um buraquinho em uma das bases da peteca e passe as tiras enroladinhas por dentro dele. Depois, vire cada pontinha para cima e cole na base para dar acabamento.

4) Chegou a vez do balão. Faça um funil de papel e coloque a areia dentro da bexiga. Dê um nó para prender a areia e corte o excesso do balão.

5) Pegue a outra parte da base e aplique cola de contato nas laterais. Centralize o balão com areia e una as duas partes para fixar. Então, cole o resto das laterais.

6) Faça uma tira de E.V.A. e fixe em volta das tirinhas para dar acabamento.

7) Cole estrelas ou o desenho que você quiser na base das peteca.

8 – Decore com a tinta relevo laranja. Você pode até escrever seu nome nela. Deixe secar para manusear.

Pronto! Você já tem uma peteca bem levinha para brincar. E pode personalizá-la como quiser: com estrelas, flores, bichos e carrinhos. É só usar a criatividade!