Pinguim do Professor Sassá

Fazer este pinguim, que o Professor Sassá ensinou hoje no Estadinho de papel, é fácil. Siga os passos abaixo e divirta-se!

Você vai precisar de:

Meia branca

Retalhos de feltro

Garrafa pet de 600 ml

Tesoura de ponta redonda

Tampa de amaciante

Cola de E.V.A.

Olhos móveis (ou tecido preto)

1 – Imprima o molde aqui no blog. Depois, recorte e passe todas as partes do pinguim para os retalhos de feltro.

2 – Em seguida, coloque a garrafinha pet dentro da meia branca. Empurre o que sobrar da meia para o interior do gargalo.

3 – O próximo passo é começar a colar cada pedaço do bichinho: olhos, asas e bico.

4 – Recorte um retângulo (6 cm x 4 cm) no feltro e dobre ao meio. Use uma fita para dar um nó no centro e formar a gravatinha.

5- Cole a gravatinha no “pescoço” do pinguim com a cola de E.V.A. Depois, é só fazer o mesmo com os pezinhos e pronto! Por último, encaixe a tampinha de amaciante na cabeça do pinguim, como se fosse um chapéu. Agora, ele já pode ir para seu quarto ou a geladeira!