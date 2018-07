Pirata-cadente

(Por Aryane Cararo)

Você já ouviu falarque a estrela cadente é, na verdade, um pirata de olho de vidro lustrando estrelas? Pois eu também não. Mas, no livro O Pirata do Espaço, o cineasta Jeremias Moreira jura que é assim mesmo. Ele conta a história de um pirata muito feio que queria trocar o olho de vidro por um mais moderno. Para isso, precisava de dinheiro. E, assim, se aventurou atrás de um velho tesouro. Essa aventura acaba no espaço e se você não está entendendo como é possível um pirata acabar parando lá, vai ter de dar uma espiadinha no livro.

O Pirata do Espaço. Texto: Jeremias Moreira. Ilustrações: Déborah Paiva. Dash Editora, R$ 38.