Poção maluca

Misture um punhado de baba mágica de dinossauro com bafo de dragão engarrafado e… PUF!!! Você vai ter mais uma experiência maluca com os cientistas do Mad Science. No sábado, dia 30, que é véspera do Dia das Bruxas, eles vão estar na Biblioteca Mário Schenberg, na Lapa, em São Paulo, para uma apresentação horripilante. Você pode acompanhar de pertinho como são preparadas as mais esquisitas poções científicas. E o melhor: é de graça! Basta retirar o ingresso uma hora antes. A apresentação começa às 11 horas.

Show ciência e feitiçaria com Mad Science. Sábado (dia 30/10), às 11 horas, na Biblioteca Mário Schenberg (Rua Catão, 611, Lapa). Grátis (retirar ingresso com uma hora de antecedência). Duração: 50 minutos.