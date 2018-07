Poesia de nome e sobrenome

(Por Aryane Cararo)

O autor André Neves lançou mais um livro que vale a pena dar uma olhadinha. Poesias dão nomes ou nomes dão poesias?, pela editora Mundo Mirim, trata da questão do nome e da identidade em diversos poemas, o que é uma ideia bacana. Brinca com o alfabeto, lida com aliterações e faz troça de nomes que tenham duplo sentido. Há poemas interessantes como Zé, Namorinho, Graça e Ah, Esse Nome que me Consome e os desenhos são bonitos como sempre. Dá só vontade de ver o livro com uma qualidade gráfica um pouquinho melhor (o que não prejudica a leitura, fique tranquilo).

Quer um trechinho para matar a curiosidade? Veja um pedaço de Zé:

“Zé sobrenome não tem,

todos o chamam de Zé Ninguém.

Zé sonhava ser

Zé Alguma Coisa

mas náo

Zé Qualquer Coisa.”

Poesias Dão Nomes ou Nomes Dão Poesias? Autor: André Neves. Ed. Mundo Mirim, R$ 24,90.