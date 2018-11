Por dentro do livro

Você sabe como é que nascem os livros? Durante um passeio na Cidade do Livro, você fica sabendo. Mas só até amanhã (dia 24 de abril). É que, ao longo do ano, o lugar abre apenas para passeios agendados por escolas.

Há dois caminhos para conhecer o local: o passeio kids e o teens.

No passeio kids (foto acima), para crianças de 3 a 8 anos, imagine que a Traça faz campanha para a Copa do Mundo. Enquanto isso, uma tal de Vovó Cotinha conta histórias sobre seres vivos de vários tipos.

Para as crianças de 9 a 12 anos, há uma grande missão no passeio teens. Passando por pistas e passagens secretas, você precisa descobrir como o editor se transformou no terrível monstro dos livros.

Cidade do Livro

Al. Afonso Schmidt, 877, Santa Terezinha, São Paulo. (11) 2977-8674. Amanhã (dia 24), às 16 h. R$ 32 (R$ 90 para três pessoas), com direito a lanche e kit leitor.