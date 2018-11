Por que algumas crianças têm olhos azuis, outras verdes e outras não têm olhos claros?

Pergunta feita por Daniel Ranieri Pereira, 11 anos, São Paulo, SP

O que define se você vai ser alto ou baixo, ter olhos escuros ou claros são os genes, que nascem com a gente e são passados pelos nossos pais. Os genes são uma espécie de mapa ou código que vem com informações sobre quais serão as suas características físicas.

O geneticista Marco Antônio de Paula Ramos, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), explica que, para nascer com olhos verdes ou azuis, é preciso ter um número certo de genes que determinam a cor clara.

Quando os olhos dos pais são escuros e do filho são claros, quer dizer que você herdou mais genes claros do que escuros (e isso pode ter vindo lá dos seus avós).