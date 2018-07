Por que existe ovo de Páscoa?

Pergunta feita por Victoria Oliveira Brito, 5 anos, São Paulo, SP

Esta é uma tradição muito antiga. Ela surgiu entre os povos pagãos (que não cultuavam um único deus), para homenagear Ostera, a deusa da primavera e do renascimento. Ostera é simbolizada por uma mulher que segura um ovo na mão e tem um coelho sempre por perto de seus pés.

Toda vez que a primavera chegava (enquanto aqui, no Hemisfério Sul, começava o outono), era comum dar ovos de presente. Mas não de chocolate: eram de galinha mesmo.

Com o tempo, os cristãos começaram a associar o ovo, um símbolo do início da vida, com a ressurreição de Cristo. A ideia de fazer ovo de chocolate surgiu só no século 18, entre os franceses.