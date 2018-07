Por que o 3D é tão realista?

pergunta feita por Auli Vieira Abuchain, 7 anos, São Paulo, SP





Você sabe que a tela do cinema é plana, ou seja, tem duas dimensões (comprimento e altura). Os homens podem ver ainda uma terceira dimensão (3D): a profundidade.

Isso acontece porque temos dois olhos, separados por uma pequena distância. Nosso cérebro pega as imagens vistas por cada olho e une-as, formando uma em 3D.

Para fazer um filme assim, o cinema tentou imitar o processo, conta Pedro Butcher, editor do portal Filme B. Uma câmera com duas lentes, separadas por uma distância igual a dos nossos olhos, filma as cenas. Depois, as imagens são projetadas uma após a outra na tela. Mas é tão rápido que parece que elas estão sobrepostas (e você enxerga tudo fora de foco). Os óculos ajudam a separar as duas imagens, para que seu cérebro possa uni-las de novo e dar essa sensação de profundidade, ou “realismo”.

(ilustração de Carlinhos Müller/AE)