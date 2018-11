Por que o papagaio fala a nossa língua?

Pergunta feita por Cesar Pinho de Saboia, 7 anos, Rio de Janeiro, RJ

As estruturas do bico e da língua dessas aves permitem a reprodução do som que elas ouvem. E isso vale tanto para as palavras, como para qualquer outro som. Tem papagaio que convive com cachorro e, por isso, também late. Outros miam, como o gato, e assim por diante. O mais curioso é que justamente por isso o papagaio pode falar várias línguas.

No entanto, não é porque a ave repete o que ouve que ela entende o que fala. “Ela não sabe o significado do que está dizendo. O que ela faz é uma simples imitação do som”, diz Fernanda Junqueira Vaz Guida, bióloga do setor de aves do Zoológico de São Paulo.