Por que o sorvete é gelado?

Pergunta de Maria Maia, 7 anos, São Paulo, SP

Já imaginou se o picolé não fosse gelado? Não ia parar no palito! Você sabe que, quando ele derrete, vira suco. Mesmo os sorvetes de massa ficam líquidos quando são aquecidos. Congelar foi uma forma diferente que os homens encontraram de consumir o suco e as frutas. E isso há mais de 3 mil anos!

Há relatos de que os chineses misturavam neve com frutas e faziam um sorvete que mais parecia uma raspadinha. Os árabes logo aprenderam a receita e criaram o sharbet (calda gelada), que depois virou o sorbet dos franceses (viu como a palavra é parecida com sorvete?).

Na Grécia, o imperador Alexandre, O Grande mandava seus escravos buscarem neve nas montanhas para misturar com mel ou suco de frutas. No Brasil, o sorvete só chegou em 1834, de navio: vieram mais de 200 toneladas de gelo, dos Estados Unidos, para misturar com frutas.