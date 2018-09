Prepare-se

No próximo sábado, acontece a segunda edição do Circuito Estadinho. A atriz Kelly Orasi vai estar na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia (Rua Turiassu, 2.100, Perdizes) para contar histórias muito divertidas. Uma delas é a Festa no Céu, sobre um sapo festeiro que dá um jeitinho de chegar no céu para uma festa. A Kelly conta um pouquinho mais na entrevista abaixo.

Você perdeu o primeiro Circuito? Não tem problema. A partir de agora, o Estadinho estará todo sábado numa loja diferente da livraria Cultura, com atividades como contação de histórias, música, teatro, oficina de artes. Fique ligado aqui no blog ou no Estadinho de papel.

Por que você escolheu contar a história Festa no Céu?

Eu gosto de contar essa história porque, quando a li num livro, tinha uma moral da história que não concordei. A moral era assim: animal que se rasteja, jamais pode se dar ao luxo de voar. Eu falei: “Eu não concordo com essa moral!” O mais legal da história é a ousadia do sapo de querer ir até o céu e participar da festa. Então, eu conto isso para celebrar a coragem e o espírito festivo do sapo. É a ousadia de ter o direito de sonhar e de alcançar outras dimensões.

Eu vi que você carrega um violão. Você toca?

Eu não toco. A violinha é para ilustrar o urubu. Todos os objetos que eu uso nas histórias são um incentivo à imagem. Eles servem para estimular a imaginação.