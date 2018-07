Presente de fada

Fadas minúsculas encantaram as crianças de uma floresta. E também encantaram as crianças que passaram pela Livraria Cultura do Shopping Market Place no último sábado (dia 2). A diversão foi por causa da atividade do Circuito Estadinho, com a atriz Andi Rubinstein. Além da história da fadinha, Andi contou a aventura de um jovem na tentativa de se casar com uma princesa rebelde. A tarde também teve mágica e brincadeiras. Foi uma festa só.

Para atraiar as crianças, Andi começou com o som de um apito. Depois, convidou a garotada a repetir frases de travar a língua. A turminha desta semana estava com a corda toda.

A primeira história foi sobre as fadas minúsculas que viviam no topo das árvores. Três meninas sabiam da existência delas, pois conheciam o barulhinho que faziam. Mas, como as fadinhas dormiam durante o dia, e as meninas de noite, elas nunca se encontravam. Mesmo assim, as garotas deixavam presentes para elas, como doces, colares, joaninhas e cartas. Um dia, as fadinhas retribuíram os presentes deixando uma borboleta brilhante e mágica.

Uma princesa rebelde foi o mote da segunda história. Ela disse para o pai que só se casaria se o noivo conseguisse se esconder dela durante a noite inteira. Acontece que a danada tinha um espelho mágico, que apontava o paradeiro do pretendente onde quer que ele estivesse. Até que apareceu João, um jovem esperto que contou com a ajuda de vários bichos para conquistar a mão da princesa. E, acredite, foi mais esperto até que a princesa.

Na última história, uma panelinha mágica fez tanta sopa que transbordou pela cidade inteira!

Confira abaixo como foi a brincadeira:

Gostou? Então, prepare-se, pois semana que vem tem mais diversão, no mesmo local. Vai ser dia 9 de junho, também às 15 h, com os cientistas malucos do Mad Science. É grátis!