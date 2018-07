Presente para você

Por Bárbara Ferreira Santos

Ontem, dia 12 de outubro, foi um dos dias mais esperados do ano: o Dia das Crianças, uma data só para brincar! O Estadinho encomendou presentes para você, com crianças que moram nas pontas do Brasil. São brincadeiras vindas do extremos sul, norte, leste e oeste.

Você sabia que em Chuí, no Rio Grande do Sul, as escolas têm alunos uruguaios e brasileiros e as brincadeiras têm palavras em português e em espanhol (o famoso portunhol)? Que em João Pessoa, na Paraíba, a Amarelinha se chama Cademia e a Queimada é o Baleado?

No ponto mais a Oeste do Brasil, em Mâncio Lima, no Acre, as crianças brincam nas cachoeiras do Parque Nacional da Serra do Divisor, na fronteira com o Peru. Nesta cidade, por exemplo, não há Corpo de Bombeiros. O bombeiro mais perto fica a 36 quilômetros de distância, em Cruzeiro do Sul.

Se você pensou que o ponto norte do Brasil era o Oiapoque, estava enganado. O extremo norte do País fica em Uiramutã, em Roraima, onde existe uma região em que só entra índio: a Raposa Serra do Sol. Lá, não existe asfalto nas ruas, apenas paralelepípedos (chão de pedras) e uma terra fina, que parece areia. Se você ainda não leu nossa reportagem clique nas páginas abaixo e descubra histórias de crianças que moram nos extremos deste País tão grande (são mais de 8,5 milhões de km quadrados de extensão!) e aprenda as brincadeiras de cada região.

Brincadeira é coisa séria!

Mas, afinal, por que brincar é saudável? “A brincadeira organiza as emoções e os nossos pensamentos. Por meio dela, você consegue se relacionar muito melhor com o outro, se sente mais feliz e, consequentemente, tem uma produção muito melhor na escola”, explica Vera Barros de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Bibliotecas.

Com a correria do dia a dia, com atividades como inglês, caratê, natação, balé, ginástica, muitas vezes não dá tempo de brincar. Mas é importante deixar um horário do dia só para se divertir. “Hoje as crianças brincam menos. Os pais estão preocupados com o futuro dos filhos, mas os colocam em atividades extras demais, o que cansa”, afirma Maria Angela Barbato, coordenadora do Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar da PUC-SP.

E escola também é lugar de brincadeira, sim senhor! Para Vera Barros, ficar copiando as coisas da lousa não é a melhor forma de se aprender. “É fundamental que as escolas entendam que as crianças precisam brincar para ter prazer em aprender a ler e a escrever. Não precisa deixar a criança sentada horas, como se fosse um massacre”, afirma.

E brincar na internet, pode?

Você pode explicar para o seu pai que a internet também não é o grande vilão desta história. Dá para brincar usando a internet, com a supervisão dos adultos. Mas calma, antes de ficar horas em frente ao computador, saiba que as brincadeiras antigas são tão importantes quanto as novas. “Enquanto as novas ajudam a desenvolver o conhecimento, as antigas ainda ajudam a conhecer novas amizades, criar coisas novas e não receber coisas prontas, porque a tecnologia tem muito de entregar tudo pronto para você”, explica Maria Angela.

Brincar é um direito!

Existe até lei que diz que criança deve brincar. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990 (lei 8.069) para garantir que todas as crianças brasileiras não sofressem violência e pudessem ter uma infância feliz. Este estatuto segue uma norma internacional, a Declaração dos Direitos da Criança, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada em todo o mundo.