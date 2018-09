Sábado de natureza

Você quer aprender mais sobre o meio ambiente e como preservá-lo?

Então aproveite o evento Toyota Trilhas da Natureza, que acontece amanhã (26/6) no Parque Ecológico de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Das 9 horas às 22h30, vai acontecer uma programação para toda a família, com oficinas sobre o meio ambiente, shows e várias outras atividades. Quem vai tocar no encerramento é o grupo Paralamas do Sucesso.

Além das oficinas que ensinam como plantar e usar a água de uma forma mais ecológica, há ainda um túnel dos sentidos. Lá, você pode ver uma representação da Mata Atlântica, em uma viagem pelos seus cheiros, relevos e texturas.

Quer mais motivos para ir? Vai ter a peça infantil Menina Carolina, em Defesa do Planeta, da Cia Teatral Matéria Prima (em duas apresentações, às 10 horas e 14 horas). Ela conta a história de uma menina que procura o vilão que destruiu o seu jardim. Também vai ter um teatro de fantoches, Amigos da Mata, que vai mostrar maneiras de cuidar bem da ntureza.

(Por Fabiana Caso)

Toyota Trilhas da Natureza: Parque Ecológico de Indaiatuba. Av. Fábio Roberto Barnabé, 709, Indaiatuba. Sábado, 26/6, das 9 h às 22h30. Grátis.