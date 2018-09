Preto-e-branco nunca mais!

Onde estão as cores de Verônica?

O Circuito Estadinho de amanhã (dia 30) vai ser uma viagem em busca das cores. Como tudo ficou em preto-e-branco, a atriz Verônica Gentilin e a contadora de histórias Elenira Peixoto vão levar todo mundo para descobrir onde estão as cores do arco-íris.

Mas, para isso, é preciso ser esperto e muito coordenado. Só vai entrar no ônibus imaginário quem souber fazer as brincadeiras que as duas artistas pedirem.

No final, todo o mundo vai brincar de fazer um barangandão, um brinquedo todo colorido, com as cores encontradas durante essa viagem!

Circuito Estadinho

Oficina de Teatro com Verônica Gentilin e Elenira Peixoto. Amanhã (dia 30), às 15 horas, no auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place (Rua Doutor Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro). Grátis.