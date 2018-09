No sábado passado, dia 5, aconteceu a primeira apresentação do Circuito Estadinho. A contadora de histórias Ana Luísa Lacombe divertiu as crianças que apareceram na livraria Cultura do Shoppgin Villa-Lobos. Ela contou lendas sobre Festa Junina, cantou músicas caipiras e ensinou a fazer um monte de simpatias. No sábado que vem, a atividade vai ser na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia, às 16 h, com a contadora Kelly Orasi.

Veja algumas fotos: