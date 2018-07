Primeiro espetáculo

Se o seu irmão tem um ano, dois ou três e ainda não foi ao teatro, é o momento de levá-lo. E curtir junto. Nesta edição do Festival de Férias do Teatro Folha, as peças são para crianças bem pequenas. Mas você também vai gostar, acredite. Cada dia tem um espetáculo diferente:

Terça-feira, às 16 horas: 100 + Nem Menos (foto). Colorido e divertido, com canos e objetos que se transformam ao longo das cenas. Com a Cia Noz de Teatro, Dança e Animação.

Quarta-feira, às 16 horas: O Macaco Juiz. Já dá para adivinhar quem é o responsável pela confusão, não é? Tudo por causa de um queijo. Com o grupo Luz e Ribalta.

Quinta-feira, às 16 horas: Filhotes da Amazônia. Tudo começa quando uma família indígena se reúne para transmitir aos mais jovens as lendas e contos sobre animais. Com o grupo Pia Fraus., pergunta o fofo na barriga na mãe. Com Jair Oliveira e Tânia Khalil.

Sexta-feira, às 16 horas: Grandes Pequeninos. Um bebê espera pelos pais. “Será que a cegonha vai demorar para trazer?”

Sábado e domingo, às 16 horas: Saltimbancos. O clássico musical sobre os bichos que saem da fazenda em direção à cidade grande. De Fezu Duarte.

Sábado e domingo, às 17h40: A Pequena Sereia. Nessa versão, a sereia chama-se Marina, mas a história é a mesma que conhecemos. De Isser Korik.

Festival de Férias do Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, (011) 3823-2323, São Paulo. Terça a sexta, às 16 h; sábado e domingo, às 16 h e às 17h40. R$ 30 (R$ 20, A Pequena Sereia). Até 1/8.