Professor Sassá no Circuito

O Circuito Estadinho de sábado passado, dia 19, foi muito divertido. O Professor Sassá fez duas atividades bem animadas com as crianças que foram à livraria Cultura da Paulista, no Conjunto Nacional, em São Paulo. Primeiro, ele ensinou a fazer um fantoche de cachorro. Depois, mostrou como se faz uma bruxa de bexiga. Quem foi lá gostou muito. Veja as fotos e os depoimentos:

Olha o Professor Sassá aí ensinando o pessoal a fazer o fantoche.

O pessoal estava bem animado e já foi colocando o saquinho de pão na mão antes até de o cachorrinho ficar pronto.

Com os fantoches na mão. Agora, é só caprichar no latido.

Quanta bexiga assustadora! É a bruxa de balão que cada um fez. A Stella Vieira Gonzales, de 4 anos (a do pompom rosa na cabeça), contou que vai levar a sua para a escola.

“Gostei de fazer o cachorro e a bruxa. Foi divertido trabalhar com a tesoura”, disse Lorena Botechia, de 4 anos, que mora em São Paulo (SP).

“Gostei das atividades, porque elas fazem a criatividade aumentar e o Professor Sassá ensina de uma forma divertida. Mas gostei mais de fazer a bruxa. Ela vai ser a vilã e tenho um monte de heróis que vão derrubá-la”, contou Wilson Cruz Neto, de 7 anos, que mora em Mogi das Cruzes (SP).